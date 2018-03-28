Сборные Украины по стритболу в квалификации на Евро-2018 сыграют в Андорре и Франции

По результатам жеребьевки участников отборочных турниров чемпионата Европы-2018 по стритболу (баскетбол 3х3 в одну корзину), украинские сборные команды – мужская и женская – сыграют в Андорре и Франции.

Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 сыграет в Андорре 23 и 24 июня. Соперниками украинцев станут Андорра, Словения, Нидерланды, Чехия, Венгрия, Швейцария и Греция. В финальный турнир выходят 3 лучшие команды. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Женская сборная Украины 3х3 будет играть во Франции 29 и 30 июня. Соперниками украинских баскетболисток станут Франция, Чехия, Германия, Польша, Беларусь, Турция, Ирландия, Швеция. В финальный турнир выходят 4 лучшие команды.

Напомним, финальный турнир чемпионата Европы по баскетболу 3х3 2018 года пройдет в Бухаресте (Румыния) с 14 по 16 сентября. В финальном турнире выступят по 12 мужских и женских сборных. В квалификации будут бороться 59 национальных команд из 33 стран. Это самое массовое представительство в истории проведения соревнований.

Ранее сообщалось, что Украина поднялась с пятого на второе место в общем зачете по баскетболу 3х3 в мире и Европе. Женский украинский баскетбол 3х3 остался вторым в мире и поднялся на первую строчку европейского рейтинга.

Позиция мужского баскетбола 3х3 остается неизменной – пятое место в мире и пятое место в Европе. На последнем чемпионате Европы мужская сборная Украины заняла третье место.

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