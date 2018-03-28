Сборная Украины по биатлону в сезоне-17/18 заработала 188 800 евро призовых

Учитывая призовые на этапах Кубка мира, Кубка IBU, чемпионате Европы и Рождественской гонке, в сезоне 17/18, завершившимся в минувшее воскресенье, сборная Украины по биатлону заработала всего 188 800 евро.

Как сообщает ua.tribuna.comбольше всего призовых заработала Юлия Джима (на фото) – 55 тысяч евро. В первой тройке также Вита Семеренко (35,5 тысяч) и Валя Семеренко (18,5 тысяч). На четвертом месте самый лучший из мужчин – Дмитрий Пидручный (12,5 тысяч).

За попадание в ТОП-6 Кубка наций женская сборная Украины заработала дополнительно 19 тысяч евро.

Отметим, что Юлия Джима потеряла 6 тысяч евро за то, что не поехала на последний этап Кубка мира в Тюмень и потеряла место в ТОП-10 общего зачета Кубка мира-17/18.

Среди мужчин больше всех заработал Дмитрий Подручный. Его доход составил 12 500 евро.

Призовые, которые заработали украинские биатлонисты по сезон 2017/2018:

1. Юлия Джима (55 000 евро)

2. Вита Семеренко (35 500 евро)

3.Валя Семеренко (18 500 евро)

4. Дмитрий Пидручный (12 500 евро)

5. Ирина Варвинец (9 650 евро)

6. Юлия Журавок (9 400 евро)

7. Артем Прима (7 400 евро)

8. Елена Пидгрушная (6 500 евро)

9. Анастасия Меркушина (5 500 евро)

10.Владимир Семаков (3 000 евро)

11. Артем Тищенко (2800 евро)

12. Ольга Абрамова (2000 евро)

13. Сергей Семенов (1000 евро)

14. Андрей Доценко (500 евро)

14. Максим Ивко (500 евро)

14. Мария Панфилова (500 евро)

Добавим, что обе наши сборные по итогам сезона-17/18 потеряли по одной квоте и теперь в Кубке мира-18/19 в личных гонках у женщин мы можем выставить не более пяти биатлонисток (было – шесть), а у мужчин – не более четырех (было пять).

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