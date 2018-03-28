Савченко начала информационную кампанию

После задержания Надежды Савченко на одном из украинских телеканалов начали транслировать ее рекламный ролик.

Ролик опубликован на Facebook-странице нардепа 28 марта.

В ролике Савченко, в частности, говорит: «Действовать нужно на упреждение... Я знаю, что делать, – я решение действовать для себя приняла. Придет время, я стану кандидатом в президенты Украины. Но ваше решение мне нужно уже сегодня».



В то же время по сообщению Общественного движения «Честно», экс-опоблоковец и экс-регионал Евгений Мураев пообещал предоставить Савченко юридическую и медийную поддержку.

В комментарии движения заместитель председателя Общественно-политического движения Надежды Савченко Татьяна Проторченко сообщила, что созданием и размещением ролика занималась партия:

«Это политическая реклама... Учитывая, что действительно, как озвучил Евгений Мураев, что они будут в пределах своих возможностей оказывать поддержку по этому делу, то нам разрешили поставить этот ролик», – заявила она

«Нам всегда давали там (на NewsOne, – ред.) площадку для того, чтобы мы могли озвучивать свою позицию... Мы обратились туда, потому что рассчитывали на адекватность ценовой политики», – пояснила соратница Савченко.

Проторченко сказала, что сама оплатила размещения ролика на канале:

«Я платила как за «Общественно-политическую платформу», учитывая что я являюсь заместителем председателя и это все будет в отчете отражено. В пределах моей официальной заработной платы я смогла себе это позволить, учитывая, что по чуть-чуть, по 200, 300 гривен еще и знакомые насобирали».

«Там буквально десяток показов этих видео. Это совсем немного, мы больше рассчитываем на Интернет, потому что телевидение – это большие средства, а мы их просто физически не имеем», – добавила она.

По подсчетам «Честно», один показ ролика с таким хронометражем по расценкам по состоянию на конец 2016 года стоил бы минимум 3500 гривен. Поэтому трансляция роликов с Надеждой Савченко могла обойтись партии в 30-40 тысяч гривен.

В партии не будут отказываться от анонсированной Мураевым поддержки, однако отмечают, что такая поддержка должна быть прозрачной и публичной.

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