Раскрутить «зраду» и перессорить украинцев между собой: политолог о тактике РФ в соцсетях

В рамках предстоящей президентской кампании в Украине будет несколько линий российского влияния в соцсетях.

Об этом пишет политолог, директор Центра политических исследований «Пента» Владимир Фесенко в своем блоге на NV.ua.

Он отмечает, что основная масса украинской аудитории все же черпает информацию из телевизора. С точки зрения получения новостей, интернет и соцсети охватывают не более 50% населения. А с точки зрения активного получения информации, эта доля еще меньше.

«К тому же, часть активной аудитории соцсетей вообще не ходит на выборы, в отличие от телевизионной. Наша партия телевизора куда активнее, чем партия соцсетей. А поэтому и влияние на наши выборы будет меньше, но все же будет», – считает политолог.

Дело в том, что украинский Facebook очень сегментирован, объясняет он: «Есть условная аудитория патриотов, есть любители/не любители Порошенко, есть разные критики – здесь будут играть, как в США, по настроению. Российские спецслужбы и все, кто работает на фронте информационной войны в России, знатоки своего дела. Надо отдать должное – они работают не в лобовую, а на внутренних украинских конфликтах».

По мнению Фесенко, будет несколько линий российского влияния в соцсетях.

Во-первых, игра на настроениях – усиление конфликтов, разобщенности, эмоций «зрадофильства» и разочаровании. Попытаются мобилизовать электорат в пользу пророссийских кандидатов – от Рабиновича до Бойко.

На противоположном фланге майданных и постмайданных партий будет несколько по-другому. Здесь ставка на разобщение и раскол аудитории. Те, кто разделяет европейские ценности и поддерживал Майдан, начнут между собой воевать. Дополнительно нужно усилить депрессивные настроения так, чтобы большинство людей с подобными убеждениями не пошли на выборы.

Ну и третья группа, по словам Фесенко, – это те, кто находится в состоянии острого политического невроза или «под синдромом Савченко». То есть люди, которые испытывают крайне агрессивное отношение к власти. Идея будет заключаться в том, что менять власть нужно силой, а не посредством выборов.

«Методы защиты от подобных тактик есть. Самый эффективный – железный занавес. Говорят, что против лома нет приема. Но это только в пословице так, в Интернете все иначе. Так, существуют программы, позволяющие обходить блокировки российских соцсетей, но их запрет все же существенно снизил влияние пропаганды на наше информационное пространство».

Запрет российских телеканалов сработал еще лучше. Конечно, их украинская аудитория была не такой большой, но как показала ситуация с Крымом и Донбассом – влияние россТВ оказалось очень сильным. Железный занавес – самый простой, пусть и не стопроцентный метод влияния на ситуацию», – убежден политолог.

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