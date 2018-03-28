Протесты Польши или Украины не повлияют на позицию США в отношении «Северного потока-2», – Крутихин

Наиболее вероятно, что США не будет накладывать санкции в отношении «Северного потока-2». Ведь главным партнером США в Европе остается Германия, которая заинтересована в реализации этого проекта. Протесты же Польши, стран Прибалтики или Украины не смогут повлиять на позицию Вашингтона.

Такое мнение в эфире информационного проекта «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK высказал партнер консалтинговой компании «Rusenergy» Михаил Крутихин.

По его мнению, нет больших опасений относительно реализации проекта «Северный поток-2». Мол, США не будет накладывать относительно этого никаких санкций, ведь, согласно закону, такие меры можно принимать лишь с согласия европейских партнеров. И вряд ли эта координация состоится.

«Ведь Германия заинтересована в таком проекте. Останется лишь получить согласие в Дании, Швеции и Финляндии. Не думаю, что там могут возникнуть какие-то серьезные проблемы. Ведь еще во время строительства «Северного потока-1» такого не было», – отметил Крутихин.

К тому же, он подчеркнул: Европейская комиссия тоже не в состоянии помешать этому проекту, ведь у нее не имеет для этого никаких юридических оснований. Да и вряд ли отказ «Газпрома» выполнять решение Стокгольмского арбитражного суда относительно выплат «Нафтогаза» повлияет на позицию Европы относительно «Северного Потока-2».

«Это спор двух хозяйственных субъектов, куда политика вмешивается лишь косвенно. Думаю, что у противников этого проекта больше эмоциональных протестов, чем материальных или юридических. Даже если Европейская комиссия действительно серьезно настроена препятствовать этому проекту, то все равно не имеет для этого никаких законных оснований. Когда я недавно разговаривал с польскими коллегами, они были просто в отчаянии и говорили, что единственная надежда на американцев. Мол, если США не введет санкций, можно прощаться с любыми протестами», – рассказал Крутихин.

Однако, по его словам, главный партнер США в Европе – Германия, поэтому и Вашингтон будет действовать согласованно с ней. Протесты же Польши, стран Прибалтики или Украины не смогут повлиять на позицию Штатов.

Вместе с тем эксперт отметил: если проект «Северный поток-2» все-таки завершат в заявленные сроки, через украинскую территорию будет поступать значительно меньше газа. И все же «Газпром» не сможет обойтись без этого транзита.

«Ведь от него зависимы все Балканские государства, Греция или Италия. То есть, газ, как и ранее, будут прокачивать туда через Украину. Однако, я не отрицаю и что эти пользователи будут рассматривать возможность «Газпрому» ограничить их от транзита через украинскую территорию. Поэтому и они размышляют над альтернативным вариантом», – предположил Крутихин.

Ситуация с массовой высылкой российских дипломатов не повлияет на реализацию «Северного потока-2».

Как сообщалось, Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ выдало разрешение на строительство и эксплуатацию трубопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне Германии в Балтийском море. В свою очередь «Нафтогаз-Украина» заявил, что такое решение Германии «неприятное, но прогнозируемое».

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