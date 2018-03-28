Прокуратура помогла вернуть Киеву здание стоимостью 12 млн грн

Благодаря эффективным действиям Киевской местной прокуратуры №2 к коммунальной собственности столицы возвращены нежилые помещения (здание) общей площадью 856,3 м2 и стоимостью более 12 млн гривен на п. Руднева в Дарницком районе.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Установлено, что в 2008 году между Фондом приватизации коммунального имущества Дарницкого района Киева и частным предприятием был заключен договор купли-продажи указанных нежилых помещений.

Обязательным условием перехода права собственности на указанное имущество была уплата его стоимости. Однако, в нарушение условий договора частная структура оплатила лишь 10% этих средств. Несмотря на это, государственный регистратор ГУ юстиции в городе Киеве оформил право собственности на частную фирму, после чего с целью последующего отчуждения права собственности указанные помещения были перепроданы другим частным структурам.

На сегодня решением Хозяйственного суда г. Киева, оставленным без изменений судами вышестоящих инстанций, в полном объеме удовлетворен иск Киевской местной прокуратуры №2 в интересах государства в лице Киевского городского совета о признании недействительным договора и истребовании указанных помещений коммунальной собственности.

Местной прокуратурой 23.03.2018 обеспечено исполнение данного судебного решения – указанные нежилые помещения возвращены в пользование территориальной общины Киева.

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