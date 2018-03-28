Продолжается осада телеканала ZIK «Братством» Дмитрия Корчинского

Сегодня утром «Братство» Дмитрия Корчинского взяло в осаду один из входов в Октябрьский дворец, где находится телеканал ZIK.

Сам лидер организации грозит уничтожением телеканала ZIK. Такие действия «Братства» Корчинский объясняет тем, что канал якобы хотят продать Виктору Медведчуку.

Руководство ZIK называет такие заявления абсурдными и считает пикет под телеканалом давлением на независимое СМИ.

Менеджмент телеканала ZIK заявляет, что владелец не намерен продавать ZIK никому.

Телеканал ZIK подтверждает свою позицию объективного вещателя. И несмотря на все заявления Дмитрия Корчинского, приглашает его в прямой эфир в 18:00.

Об этом в эфире ежедневного информационного выпуска «Первые о главном. Вечер» на телеканале ZIK сообщила журналистка Ольга Бутко.

А что в эти минуты происходит возле Октябрьского дворца, где находится телеканал ZIK, рассказала журналистка Анастасия Середа.

«Возле Октябрьского дворца собралось около 50 человек. Активисты ведут себя мирно, но принесли с собой колючую проволоку, поставили палатки принесли флаги, плакаты и шины. По словам активистов, здесь присутствует «Братство» и националисты. И выступают они за то, чтобы штурмовать телеканал ZIK, если узнают о его продаже.

Из слов активистов, акция будет бессрочной. Также они заявили, что не будут пропускать в здание телеканала тех спикеров, которые на их взгляд имеют пророссийские взгляды»,– рассказала журналистка ZIK Анастасия Середа.

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