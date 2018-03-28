Председатель НСЖУ: Блокировка ZIK – грубое препятствование деятельности журналистов

Заявления и угрозы от Корчинского вплоть до полного уничтожения телеканала ZIK, и блокада так называемых активистов под каналом, которые требуют отстранить генерального продюсера, – это явное давление на СМИ, на что правоохранители должны отреагировать расследованием, уголовным разбирательством и наказанием.

Такое мнение выразил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK.

«Мы можем констатировать, что блокада телеканала ZIK – это сознательный грубое давление на СМИ и препятствования журналистской деятельности.

Конечно, правоохранители, как и в случае с блокировкой телеканала Newsone могут говорить, что колючая проволока и активисты никак не препятствуют работе журналистов. Однако во всем мире есть четкая квалификация, что такие действия – это угроза и давление на СМИ», – подчеркнул Сергей Томиленко.

Председатель НСЖУ отметил, что активисты, поддерживающие блокаду телеканала, это традиционно специфическая публика, которая прикрывает лицо балаклавами и говорят о шинах.

«Так называемые активисты призывают «патриотический канал прислушиваться к ним и уволить генерального продюсера телеканала». Но даже если протест завершится только такими заявлениями и постом Дмитрия Корчинского в Фейсбуке, то это все равно является основанием для полиции реагировать и проводить расследование», – уверен Томиленко.

Эксперт уверен, что журналисты не должны жить в атмосфере страха и угроз.

«Я хочу, чтобы мы жили в правовом государстве, где государство проводило быстрые и эффективные расследования и реагировала на давление СМИ соответственно», – подытожил Сергей Томиленко.

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