Порошенко призывает Раду срочно отменить е-декларирование для антикоррупционеров

Президент Украины Петр Порошенко настаивает на отмене Верховной Радой обязательного электронного декларирования для представителей общественных организаций, занимающихся антикоррупционной деятельностью.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Петр Порошенко настаивает, что Верховная Рада и все ее фракции без исключения, наконец, должны услышать аргументацию гражданского общества, наших партнеров, главы государства и принять ответственное решение об отмене электронного декларирования (антикоррупционеров)», – сообщили агентству в пресс-службе Администрации президента Украины в среду.

В АП напомнили, что соответствующий законопроект был подан Порошенко летом 2017 года, и он готов оперативно подписать этот документ.

«Глава государства еще раз подчеркивает, что внедрение электронного декларирования для активистов, одобренное в прошлом году, было ошибкой. Она не безвозвратная, ее можно исправить и нужно это сделать», – добавили в пресс-службе.

Напомним, европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства Иоганнес Ган сделал крайне жесткое заявление в связи с провалом в исполнении украинским руководством собственных обещаний.

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