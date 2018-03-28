Порошенко подписал Программу сотрудничества Украина-НАТО на 2018 год

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ «Об утверждении Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина – НАТО на 2018 год».

Об этом сообщается на сайте Президента Украины.

«Годовая национальная программа (ГНП-2018) должна обеспечить выполнение приоритетных задач сотрудничества Украины с Организацией Североатлантического договора, а также соответствующих решений, принятых во время заседания Комиссии Украина – НАТО на уровне глав государств и правительств 9 июля 2016 года в Варшаве (Республика Польша), других важных договоренностей со стороной НАТО», – говорится в сообщении.

Отмечается, что РНП-2018 является системным стратегическим документом, определяющим приоритетные задачи на 2018 год и среднесрочные цели, которые планируется достичь к 2020 году.

Также документ определяет соответствующие практические мероприятия в рамках реализации политики евроатлантической интеграции Украины, реформирования сектора безопасности и обороны страны в соответствии со стандартами и рекомендациями Альянса.

Сообщается, что «программа направлена на привлечение и использования потенциала и практической и консультативно-совещательной помощи НАТО и государств – членов Альянса с целью повышения обороноспособности Украины в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации, а также введения целенаправленных и планомерных мероприятий по подготовке государства к обретению членства в НАТО».

Координацию работы по выполнению Годовой национальной программы возложена на Кабинет Министров Украины.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.