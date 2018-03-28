Полицейские, танцевавшие в Тернополе под песню Газманова, поедут в зону АТО

Работники полиции, танцевавшие в Тернополе под песню Газманова о «российских офицерах», поедут в АТО.

Об этом в «Facebook» сообщил главный полицейский области Александр Богомол.

Скандал разгорелся после того, как в интернете появилось видео, на котором, как утверждали авторы, тернопольские силовики отдыхают под пропутинского Газманова.

Запись опубликовало местное издание «Политерно». Видео было сделано очевидцами в одном из ресторанов Тернополя. На нем можно увидеть несколько пар мужчин и женщин, танцующих под «Офицеров» Газманова.

Свидетели утверждали, что мужчины являются представителями силового ведомства.

Песни Газманова официально запрещены в Тернополе городским советом. Кроме того, в этой композиции на русском повторяются слова «За Россию и свободу до конца», «офицеры-россияне».

Это вызвало возмущение комментаторов в сети. Начальник областного управления полиции подтвердил, что на видео – сотрудники его ведомства.

По словам Богомола, во время празднования дня рождении одна из гостей заказала украинскую версию песни, однако прозвучало другое исполнение. Он сообщил, что полицейские «ошибку поняли и отправляются в АТО».

«Действительно неприятный случай. Люди порой ошибаются. Работники, которые, кстати, являются участниками АТО, достойно не вышли из ситуации и не решили конфликт. Работники поняли свою ошибку и 31.03.2018 вместе со сводным отрядом едут на два месяца в зону АТО для несения службы», – написал Богомол.

Он также добавил, что по факту неэтичного поведения работников полиции проводят служебное расследование.

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