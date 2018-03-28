Польская власть выделит около 6 млрд евро для борьбы со смогом

Правительство Польши выделит 25 миллиардов злотых (примерно 6 млрд евро) на борьбу со смогом в рамках программы под названием «Чистый воздух».
Об этом сообщает «Польское радио».
Министр охраны окружающей среды Хенрик Ковальчик заявил, что Польша «приняла близко к сердцу» проблему со смогом в стране.
Программа охватит, в первую очередь, частные дома, которые производят больше вредных выбросов.
«Мы намерены предлагать частичные компенсации во время процесса термомодернизации и замены источников обогрева, то есть отопления другими источниками, которые не производят вредной пыли, например, на электрические или газовые обогреватели», – сказал министр окружающей среды.
Также министр рассказал, что средства на борьбу собрали Национальный фонд охраны среды и водного хозяйства.