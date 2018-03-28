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среда, 28 марта, 2018, 19:56 Спорт
Ольга Харлан возглавила мировой женский рейтинг в фехтовании на саблях

Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях украинка Ольга Харлан возглавила «посев» на этапе Гран-при-2018 в столице Южной Кореи Сеуле.

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В Сеуле (Республика Корея) 30 марта – 1 апреля состоится этап Гран-при-2018 по фехтованию на саблях среди женщин и мужчин.

Олимпийская чемпионка и действующая чемпионка мира украинка Ольга Харлан (на фото) «посеянная» в личном турнире под первым номером, сообщает Укринформ.

Из первой мировой десятки саблисток в корейской столице планируют выступить восемь фехтовальщиц – Ольга Харлан (1), Анна Мартон из Венгрии (2), итальянка Росселла Грегорио (3), француженки Сесилия Бердер (4), Шарлотта Лембах (7) и Манон Брюне (8), румынка Бьянка Паску (5) и представительница Республики Корея Жийон Ким (10).

Кроме Харлан, в Сеуле заявленные украинки Алина Комащук, Юлия Бакастова, Ирина Щукла и Елена Воронина.

В мужском турнире саблистов выступит победитель I Европейских игр-2015 одессит Андрей Ягодка, который в личном турнире получил 21-й номер «посева».
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2018-03-28 20:49 :53