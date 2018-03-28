Официально: УЕФА засчитал сборной Украины U-17 техническое поражение в матче элит-раунда Евро-2018 с Сербией

Официальный сайт Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал решение контрольно-дисциплинарного органа относительно результата матча сборной Украины U-17 против сборной Сербии в элит-раунде отбора к Евро-2018.

Предлагаем вашему вниманию полный текст этого документа:

«Контрольно-этический и дисциплинарный орган УЕФА (CEDB) объявил следующие решения против Федерации футбола Украины.

Контрольно-этический и дисциплинарный орган УЕФА огласил приговор, по матчу чемпионата Европы 2018 года среди юношей до 17 лет между Сербией и Украиной, который состоялся 24-го марта в Чехии.

За команду Украины на поле вышли Николай Ярош и Роман Бодня, которые в предыдущих двух матчах квалификации против Ирландии и Испании получили желтые карточки. А в регламенте турнира в пункте 45.02 указано, что игрока дисквалифицируют на один матч после второй полученной желтой карточки в квалификационном раунде.

Поэтому Дисциплинарный комитет УЕФА постановил:

– объявить матч чемпионата Европы среди юношей U-17 между Сербией и Украиной, состоявшийся 24-го марта 2018 года, как сыгранный. Сборная Украины U-17 проиграла матч с техническим поражением 0:3;

– игрокам Федерации футбола Украины Роману Свободно и Николаю Ярошу все-таки придется пропустить один из матчей под эгидой УЕФА;

– оштрафовать Федерацию футбола Украины на сумму 2 тысячи евро».

Напомним, что матч Сербия U-17 – Украина U-17 закончился победой подопечных Олега Кузнецова со счетом 2:1.

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