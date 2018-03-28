Немецкие школьники в оккупированном Крыму: МИД Украины требует объяснения

Генеральный консул Украины в Мюнхене Юрий Ярмилко требует от обербургомистра города Аугсбург отреагировать на привлечение в сомнительных политических акциях немецких школьников, которых привезли в оккупированный Крым.
Об этом говорится в сообщении генконсульства Украины в Мюнхене в Facebook.
«Генконсульство возмущено фактом использования детей из Аугсбурга в пропагандистских проектах Кремля на временно оккупированной территории Украины», – говорится в сообщении.
В связи с этим генеральный консул Украины в Мюнхене Юрий Ярмилко безотлагательно обратился с письмом к обербургомистру Аугсбурга Курта Грибля с просьбой «жестко отреагировать на недопустимое привлечение несовершеннолетних граждан ФРГ в сомнительных политических акций».
27 марта в оккупированный Крым прилетела группа из 17 немецких школьников из Аугсбурга и Гамбурга, которые прибыли туда для участия в Днях российско-немецкой детской народной дипломатии.