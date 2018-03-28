Назначен руководитель Национальной службы здоровья Украины

Кабмин назначил Олега Петренко председателем Национальной службы здравоохранения Украины.

Об этом в Фейсбуке сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Роман Илык.

«Хороших новостей две.

Первая: сегодняшний тематический Кабмин по вопросам здравоохранения принял все готовые проекты правовых актов для полноценной трансформации отрасли и старта приписной кампании.

Вторая: назначил выбранного на конкурсе В.Петренко Председателем НСЗУ.

Премьер заверил последнего в 100% поддержке», – сообщил Р.Илык.

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