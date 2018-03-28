НАЗК возглавил сын нардепа, экс-менеджер завода регионала и давний подчиненный Порошенко

Сегодня, 28 марта, стало известно имя нового руководителя НАЗК. Его выбирали по довольно простой процедуре – из старых членов этого органа. Победу одержал Александр Мангул, который, к слову, вошел в состав Агентства лишь два месяца назад. До этого возглавлял Мелитопольскую районную государственную администрацию Запорожской области и районную организацию пропрезидентской партии «Солидарность». В состав президентской команды попал, очевидно, работая в Минэкономразвития в период руководства Петра Порошенко. Между министерством и райадминистрацией, успел работать заместителем председателя правления на заводе ПАО «Лисичанский стеклозавод «Пролетарий», который контролировал народный депутат от Партии регионов Сергей Дунаев. Отец нового руководителя НАЗК в прошлом был мэром Мелитополя, народным депутатом Украины, заместителем министра и Фонда госимущества.

Все это известно из открытых источников.

Специфика выборов

В состав НАЗК входит 5 человек: Александр Серегин, Александр Скопич, Станислав Патюк, Александр Мангул и Наталья Корчак. Именно среди них и должны были избрать нового председателя.

Главным претендентом на кресло называли Александра Мангула. И во время заседания Наталья Корчак именно его рекомендовала на эту должность.

Во время голосования Мангул набрал четыре голоса. Его заместителем избрали Станислава Патюка. Наталья Корчак сложила полномочия председателя, но остается членом Агентства.

Согласно законодательству, члены Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции избираются на 4 года, глава НАЗК избирается сроком на 2 года и не может занимать должность два срока подряд.

Биография

Александр Мангул родился 24 июля 1976 года в городе Каменка-Днепровская Запорожской области. Вырос в Мелитополе. Его отец, Анатолий Мангул – бывший мэр Мелитополя 1990-1998 гг., народный депутат 1998-2002 гг. заместитель Министра промышленной политики 2003-2005 гг., заместитель руководителя Фонда госимущества с 2010 года.

В 1999 году окончил Таврическую государственную агротехническую академию и получил квалификацию экономиста.

В 2004 году окончил Национальную академию государственного управления при президенте Украины и получил квалификацию магистра государственного управления.

В период с 2000 по 2013 годы работал на различных должностях в Министерстве экономического развития и торговли Украины и Государственном комитете по вопросам регуляторной политики и предпринимательства – от главного специалиста до директора департамента.

С 2013 года по февраль 2014 года работал заместителем председателя правления ПАО «Лисичанский стеклозавод «Пролетарий».

С мая 2015 года по февраль 2018 года занимал должность председателя Мелитопольской районной государственной администрации Запорожской области.

С 17 января 2018 г распоряжением Кабмина №31-р Мангул был назначен членом Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Также Мангул возглавлял районную организацию партии «Солидарность» на выборах в местные советы в 2015 году. С Петром Порошенко его пути пересекались еще до Революции достоинства. В 2012 г нынешний Президент Украины работал министром экономического развития и торговли.

Декларация

По данным декларации на 2018 год, у Александра Мангула есть жена – Виктория Мулявка, а также сын Леонард. У Мангула также две взрослые дочери от другого брака, но в декларации он не указал. Так же, как и нет информации о пасынке, который присутствовал в прежних декларациях.

Он является совладельцем (25%) квартиры площадью 80,30 кв. м в Киеве, которую делит с дочерьми Анастасией и Викторией, а также Людмилой Мангул. Также имеет гараж в столице. Его жена Виктория владеет киевской квартирой площадью 136,80 кв. м и машиноместом.

Мангул ездит на автомобиле «Фольксваген Туарег» 2012 года выпуска. Стоимость авто, записанная в декларации, составляет 496 тысяч. гривен.

За 2017 год Александр Мангул задекларировал 226 тысяч гривен доходов.

В частности, он получил 207,2 тысячи гривен зарплаты как председатель Мелитопольской РГА, 7 тысяч гривен составили проценты от вклада в Приватбанке, 728 гривен – доход от преподавательской деятельности в Таврическом государственном агротехнологическом университете.

Кроме этого 11,2 тысячи составляло пособие при рождении ребенка.

Мангул задекларировал также наличные: 22 тысячи евро и 30 тысяч гривен.

Его жена Виктория Мулявка наличными 47 000 долларов, а за 2017 год задекларировала 30 912 гривен дохода.

Согласно информации на сайте Верховной Рады, жена Мангула работает помощником-консультантом депутата от фракции БПП Леонида Козаченко.

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