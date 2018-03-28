Нацполиция начинает набор пилотов в подразделения воздушной поддержки

В начале 2020 года Нацполиция планирует получить первые вертолеты. Они будут осуществлять поддержку наземных групп во время проведения спецопераций, а также будут способствовать в выявлении различных видов преступлений. Поэтому ведомство начинает набор и дальнейшее обучение пилотов-полицейских.

Об этом глава Нацполиции Сергей Князев сообщил сегодня, 28 марта, во время встречи с командующими авиации ВСУ, Нацгвардии и МЧС, сообщает Департамента коммуникации Национальной полиции Украины.

По словам Сергея Князева, в течение 2020 года Нацполиция Украины планирует получить 10 вертолетов модели Н145. Именно такие модели использует в служебной деятельности полицейские Чехии.

«Опыт иностранных коллег будет использован в работе Управления организации деятельности полиции на воде и воздушной поддержки. В частности, мы начинаем набор пилотов вертолетов на службу в новом подразделении», – отметил Сергей Князев, добавив, что в дальнейшем профессионально подготовленные пилоты-полицейские станут инструкторами для обучения вновь прибывших коллег.

По словам Сергея Князева, экипажи этого подразделения будут работать по всей стране: полицейские в ежедневном режиме будут обслуживать подразделения патрульной полиции, полиции превенции, конвойной полиции.

«Нагрузка будет большая. Поэтому на западе, востоке и севере страны будут дислоцироваться по два экипажа. На столицу приходится наибольшее количество трасс, поэтому в Киеве должно быть постоянно один-два экипажа. Мы планируем получение первого полицейского-пилота вертолета в начале 2020 года. Вместе с тем мы должны объявить конкурс на замещение вакантных должностей не позднее июля 2018 года», – подчеркнул глава Нацполиции.

Князев отметил, что подбор и подготовка личного состава экипажей подразделения воздушной поддержки – длительный процесс. Для этого будут привлечены специалисты силовых ведомств, в состав которых входят авиационные подразделения, специализированные учебные заведения.

Напомним, в структуре Национальной полиции создали Управление уголовного анализа для борьбы с организованной преступностью.

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