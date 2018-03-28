Нафтогаз считает «неприятным» разрешение Германии на строительство Северного потока-2

Нафтогаз-Украина считает, что решение Германии разрешить строительство «Северного потока-2» является «неприятным, но прогнозируемым».

Об этом компания написала на своей странице в Facebook.

«Это неприятный, но прогнозируемый прогресс. Противодействие он не останавливает. Лучшая защита для Украины, который поможет нам и нашим союзникам, – завершение реформы газового рынка. Борьба продолжается», – говорится в заявлении.

Там добавили, что Германия считает этот проект исключительно коммерческим и делом, ограниченным интересами нескольких компаний.

«Еврокомиссия, Европарламент, большинство стран ЕС, Украина, США, Канада и значительная часть немецкого политикума так не считают. Мантра про «исключительную коммерция», очевидно, не снимает рисков этого проекта для энергетической и национальной безопасности Европы», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее Германия разрешила строительство «Северного потока-2».

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