НАБУ установило седьмого участника хищение средств проекта «Олимпиада-2022»

23 марта детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры установили седьмого предполагаемого участника схемы хищения средств Госинвестпроекта.

Об этом заявили в НАБУ.

Согласно сообщению им оказался директор ООО «Боржава резорт». Ему объявили о подозрении по статье «присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением».

По данным следствия, подозреваемый в сговоре со служебными лицами Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами государственным предприятием «Государственная инвестиционная компания» в течение 2012-2014 годов завладели 165 миллионами гривен бюджетных средств, выделенных для реализации нацпроекта «Олимпийская надежда-2022 – создание спортивно-туристической инфраструктуры».

Следователи считают, что вместо использования денег на реализацию проекта их перечислили на счета подконтрольных предприятий-нерезидентов с регистрацией на территории Республики Кипр.

12 декабря 2017 года в НАБУ сообщили о задержании четырех человек, которые, вероятно, причастны к хищению средств 259,2 миллиона гривен Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины и «Государственной инвестиционной компании».

По версии следствия, задержанные, злоупотребляя своим служебным положением, заключили фиктивные договора займа между Госинвест-компанией, ООО «Борисфен» и ООО «Боржава резорт» для реализации национальных проектов «Качественная вода» и «Олимпийская надежда - 2022».

В 2012-2014 годах возглавлял Госагентство по инвестициям Владислав Каськив.

1 ноября 2017 года Каськива экстрадировали из Панамы.

В этот же день Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры избрал Каськиву меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога.

Его освободили в зале суда, в течение 5 дней Каськив должен был уплатить залог 160 тысяч. Эту сумму внес юрист Виктор Ермолаев.

Кроме того, отмечалось, что Каськив возместил государству еще до решения суда почти 7,5 миллионов гривен убытка.

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