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среда, 28 марта, 2018, 8:19 События
НАБУ установило седьмого участника хищение средств проекта «Олимпиада-2022»

23 марта детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры установили седьмого предполагаемого участника схемы хищения средств Госинвестпроекта.

Об этом заявили в НАБУ.

Согласно сообщению им оказался директор ООО «Боржава резорт». Ему объявили о подозрении по статье «присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением».

По данным следствия, подозреваемый в сговоре со служебными лицами Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами государственным предприятием «Государственная инвестиционная компания» в течение 2012-2014 годов завладели 165 миллионами гривен бюджетных средств, выделенных для реализации нацпроекта «Олимпийская надежда-2022 – создание спортивно-туристической инфраструктуры».

Следователи считают, что вместо использования денег на реализацию проекта их перечислили на счета подконтрольных предприятий-нерезидентов с регистрацией на территории Республики Кипр.

12 декабря 2017 года в НАБУ сообщили о задержании четырех человек, которые, вероятно, причастны к хищению средств 259,2 миллиона гривен Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины и «Государственной инвестиционной компании».

По версии следствия, задержанные, злоупотребляя своим служебным положением, заключили фиктивные договора займа между Госинвест-компанией, ООО «Борисфен» и ООО «Боржава резорт» для реализации национальных проектов «Качественная вода» и «Олимпийская надежда - 2022».

В 2012-2014 годах возглавлял Госагентство по инвестициям Владислав Каськив.

1 ноября 2017 года Каськива экстрадировали из Панамы.

В этот же день Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры избрал Каськиву меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога.

Его освободили в зале суда, в течение 5 дней Каськив должен был уплатить залог 160 тысяч. Эту сумму внес юрист Виктор Ермолаев.

Кроме того, отмечалось, что Каськив возместил государству еще до решения суда почти 7,5 миллионов гривен убытка.
криминалНАБУДержинвестпроект
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2018-03-28 09:15 :25