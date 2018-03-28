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среда, 28 марта, 2018, 19:47 Общество
На Пасху украинцы будут отдыхать три дня

В этом году Пасху украинцы будут праздновать 8 апреля. Этот день приходится на выходной – воскресенье, поэтому будет еще один день – 9 апреля, – тоже будет выходным.

Следовательно, в соответствии с календарем выходных, утвержденным Кабинетом Министров, украинцы в этом году будут праздновать Пасху в течение трех дней.

В мае выходными будут 1 и 9 мая. Кабинет Министров рекомендует в 2018 году перенести рабочий день в апреле – с понедельника 30 апреля на субботу 5 мая – для рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования.
пасхапраздники
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2018-03-28 20:49 :57