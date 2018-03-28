На митинге в Москве скандируют «Путина – в отставку»

В столице России Москве на Пушкинской площади люди собрались на стихийную акция памяти жертв пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

Радио Свобода сообщает, что участие в акции принимает несколько тысяч человек.

Мероприятие не было согласовано с мэрией города, однако власти пообещали не разгонять участников. Радио Свобода ведет трансляцию с акции.

Периодически люди начинают скандировать «Путина – в отставку», «Россия без Путина», «Кемерово, мы с тобой», «Правду! Правду!» и «Убийцам детей не место в Кремле».

В то же время, как заявляют инициаторы, акция носит молчаливый характер. Участники митинга держат небольшие плакаты с надписями «Кемерово 25.03.2018», «Не забудем 25.03.2018», «Тулеева в отставку» и «Взятки убивают детей».

Участники акции соорудили народный мемориал у подножия памятника Пушкину. Из-за большого количества людей на площади, участники передают друг другу цветы, мягкие игрушки и свечи.

Акцию посетил оппозиционный политик Алексей Навальный вместе со своей женой Юлией. Ранее он поддержал идею провести траурное мероприятие.

Напомним, пожар в кемеровском супермаркете «Зимняя вишня» начался 25 марта. Сообщалось, что из-за действия охраны и несработки пожарной сигнализации люди оказались заблокированными в кинозалах и других помещениях. Среди 64 погибших – много детей. Очевидцы утверждают, что жертв гораздо больше. Родственники погибших утверждают, что в результате пожара погиб 41 ребенок.

Следственный комитет России заявил о «вопиющих нарушениях» противопожарной безопасности. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин наиболее вероятной причиной пожара в торговом центре в Кемерове называет «замыкание электропроводки».

27 марта в Кемерове несколько сотен человек собрались на стихийный митинг. Люди требуют обнародовать полную информацию о пожаре, заявляют, что власть умаляет ее масштабы и количество жертв, выражают недовольство работой спасателей и настаивают на проведении честного и тщательного расследования.

Президент РФ Владимир Путин, который приехал в Кемерово 27 марта, объявил 28 марта общероссийским днем траура.

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