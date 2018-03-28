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среда, 28 марта, 2018, 19:04 Регионы
На Буковине в лесу возле границы нашли 1,2 тыс. литров спирта

Автомобиль, в котором перевозились бочки со спиртом, задержали сегодня на Буковине, недалеко от границы с Молдовой, пограничники Черновицкого отряда совместно с представителями УЗЕ в Черновицкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкого пограничного отряда.

Проверяя информацию из оперативных источников относительно возможного вывоза подакцизных товаров и их дальнейшего сбыта, правоохранителями был обнаружен брошенный автомобиль.

Транспортное средство общей межведомственной группой в составе оперативных сотрудников Западного регионального управления, пограничников отдела «Подверьевка» и сотрудников УЗЕ в Черновицкой области, обнаружили в лесном массиве в 50 метрах от дороги, соединяющей населенные пункты Подверьевка и Зеленая.

В ходе осмотра заброшенного микроавтобуса марки «FORD Transit», в его салоне были обнаружены шесть пластиковых емкостей по 200 литров каждая, с прозрачной жидкостью, запах которой был похож на спирт.

В настоящее время продолжается поиск владельца автомобиля.
Черновицкая областьфальсифицированный алкоголь
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2018-03-28 20:50 :23