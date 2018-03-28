Маттис назвал ответственного за отравление Скрипаля

Министр обороны США Джеймс Маттис возложил ответственность за отравления в Великобритании экс-разведчика Сергея Скрипаля на президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает «Голос Америки».

«Конечно же он ответственный, он – глава государства», – сказал Маттис.

«Россия пытается разрушить единство западного альянса и вмешивается в выборы в других странах», – подчеркнул глава Пентагона.

«Попытки РФ снять с себя ответственность за покушение на Скрипаля напоминает о том, как происходила незаконная аннексия Россией Крыма и события на востоке Украины.

Они снимают шевроны для военных и отправляются в Крым. Они говорят, что непричастны к операциям в Восточной Украине. Не представляю, как они могут такое говорить прямо в глаза», – подчеркнул министр.

Также он раскритиковал «достаточно очевидное использование РФ оружия массового уничтожения, химического вещества, в Европе впервые со Второй мировой войны».

«Действия РФ в британском Солсбери – неразумное поведение. И вместо того, чтобы иметь дружественные отношения со странами НАТО, в Москве избрали путь конфронтации», – сказал Маттис.

Справка ИA ZIK.

Отравленных бывшего военного разведчика ГПУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре г. Солсбери 4 марта.

Следствие ведется по статье «покушение на убийство», хотя ранее обсуждалась возможность квалифицировать инцидент как террористическое нападение, учитывая потенциальную опасность применения нервно-паралитического вещества.

По данным британских экспертов, вещество «Новичок», которым отравили Скрипаля и его дочь, было разработано и изготовлено в российском городе Шиханы (Саратовская область), где расположено военное научно-исследовательское учреждение РФ.

В РФ заявляли, что «Новичок» можно достать в любой стране бывшего СССР, в частности В Грузии и в Украине. Также в МИД РФ заявили, что исследований по разработке химических веществ по кодовым названием «Новичок» в России или Советском Союзе никогда не было.

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