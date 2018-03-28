Люди Кононенко получили месторождения лития на Донбассе, – СМИ

Государственная служба геологии и недр выдала компании «Петро-Консалтинг» специальное разрешение на добычу литиевых руд на Шевченковском месторождении лития, расположенном в Донецкой области.

Об этом пишут Наши деньги.

Фирма получила специальное разрешение на 20 лет, по состоянию на начало 2018 года месторождение не разрабатывается.

Кроме того, 2 марта Кировоградский облсовет согласовал «Петро-Консалтинг» предоставление спецразрешения на добычу литиевых руд участка Добрый, расположенного на территории Добровеличковского района.

Учредителями ООО «Петро-Консалтинг» значатся Олег Большаков из Львова и Николай Есипенко из Киева. Руководителем фирмы является Игорь Коломиец.

В госреестре Минюста в «Петро-Консалтинг» указан номер телефона, который совпадает с номером телефона компании «Волшебный особняк».

Основателем этой фирмы является Тарас Игнащенко, сын Владимира Игнащенко – советника министра энергетики Игоря Насалика.

Владимир Игнащенко курировал работу конкурсной комиссии по отбору инвестора по добыче сланцевого газа на Юзовской площади в Донецкой и Харьковской областях.

Владимир Игнащенко прописан в Киеве в соседней квартире с нардепом Игорем Кононенко на ул. Рейтарской в Киеве.

В 2016 году журналисты зафиксировали Игнащенко среди тех, кто встречал Кононенко в аэропорту «Жуляны».

Еще одним звеном, что связывает лиц, которые намерены добывать литий и сланцевый газ в Украине, есть юрист Юлия Артюшенко. Ранее она работала в Минэкологии. По данным ее декларации, она также работала в ООО «Надра Юзовская», а в 2017 году одновременно по совместительству также в «Петро-Консалтинг».

Тарас Игнащенко является соучредителем ООО «Киевбеоенерго» вместе с Артемом Коваленко и Игорем Гладковським – сыном Олега Гладковского, первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины, бизнес-партнера Петра Порошенко.

Телефон, который является общим для «Петр-Консалтинг» и «Волшебный особняк», также указано в ООО «Надрагазнафта-Консалтинг» и ООО «Фри-Энерджи Геническ».

Учредителем ООО «Фри-Энерджи Геническ» является кипрская компания «Келдима Лимитед», бенефициарным владельцем которой является Василий Хмельницкий, экс-нардеп, мажоритарный акционер девелоперской компании UDP.

Ранее директор института геологии КНУ им. Тараса Шевченко Владимир Михайлов рассказал, что ресурсы оксида лития в Украине достигают 500 тыс. тонн.

Крупнейшими потребителями лития являются стеклянная и керамическая области – около 31%. Производство аккумуляторных батарей потребляет 23% лития.

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