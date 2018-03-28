Львовян ждет пятнадцатая «Французская весна в Украине»

С 2 по 29 апреля во Львове состоится 15-я «Французская весна в Украине» – фестивальный юбилей под знаком совместных инициатив и новаторских проектов.

«Французская весна» снова приходит в Украину и в ее ритме в течение апреля будут жить Киев, Бердичев, Днепр, Запорожье, Ивано-Франковск, Львов, Одесса, Ровно и Харьков. Посольство Франции в Украине, Французский институт в Украине, сеть Альянс Франсез в Украине при поддержке Львовского городского совета, мэрии города Тулуза и многочисленных правительственных и неправительственных институтов Украины приглашают в очередной раз окунуться в разнообразие французского искусства, а также оценить результаты франко-украинского сотрудничества и вдохновиться на новые свершения.

«Мы ожидаем, что с началом «Французской весны» придет уже настоящая весна во Львов. Я хочу пригласить всех коллег на мероприятия, которые будут. Очень хорошо и очень важно, что во Львове есть такая добрая традиция, которая каждый год трогает сердца очень большого количества людей. Желаю всем найти то, что по душе и просто получать удовольствие»,- отметил Андрей Москаленко, заместитель городского головы по вопросам развития.

«Это правда, что во Львове очень много культурных мероприятий и нет ни одного дня, чтобы не произошел какой-то фестиваль, концерт, интересная выставка или конференция. И кроме этого всего город Львов – это город, который очень почитает и очень любит французскую культуру. Это мы видим благодаря многочисленным студентам, которые приходят изучать французский язык в Альянс Франсез, а также ознакомиться с французской культурой и чувствовать эту разницу. Это своего рода небольшое окно в Париж. Поскольку первый контакт с культурой – это обычно речь, ее музыкальность через песни, фильмы, а также малютку истории, через живопись и артистов. Франция также присутствует в области благодаря многочисленным обменам, прежде всего, это могут быть студенческие обмены, например, в университете имени Ивана Франко и Политехнике», – Николя Фасино, директор ОО «Альянс Франсез» во Львове.

Совместные франко-украинские проекты найдут свое продолжение в художественных выставках, фотопроектах, мурал, концертах. Многочисленные французские гости «Французской весны» будут общаться с украинскими художниками, зрителями, слушателями, как через творчество на сценах или в галерейных залах, так и непосредственно во время встреч и обменах мнениями. Среди долгожданных гостей стоит отметить братьев Давида и Стефана Фоенкиносов, которые приедут презентовать новый фильм и украинское издание переведенной двумя десятками языков книги «Нежность». Апрель будет жить в ритме «Французской весны».

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