Лыжи, производимые на Закарпатье, поставляются в 43 страны мира

В 2016 году Украина обеспечила до 50 процентов потребностей Европы в лыжах. Львиная доля из них изготовлены на Мукачевском заводе Fisher. Это крупнейшее предприятие такого типа в Европе. Завод работает на Европу – это украино-австрийское предприятие. 85 процентов мощности австрийской корпорации размещены на 19 гектарах закарпатской земли. Здесь 1200 работников обеспечивает четвертую часть мирового рынка, выпуская 3,5 тысячи пар лыж и хоккейных клюшек ежедневно.

На заводе используют самые современные станки и методики для создания лыж. Для них применяют четыре вида древесины – бук, тополь, березу и фуму (этот материал закупают у нескольких стран Африки). И все же львиная доля древесины, из которой делают лыжи, именно украинского происхождения – 80 процентов. За год здесь перерабатывают 8 тысяч кубометров сырья. Об этом сообщает «Украинская правда».

Еженедельно с завода отправляют 5-7 фур готовой продукции. 70 процентов доставляют в логистический центр в Австрии, оттуда товар расходится в 43 страны мира, в том числе в Японию, Канаду и США.

В общем лыжи в Мукачево делали уже давно. Завод имеет более, чем 70 летнюю историю. Первые лыжи здесь начали производить в 1944 году. В Мукачево также родился бренд лыж «Тиса», который производят до сих пор. И именно в таких лыжах свое золото на олимпиаде в Пхенчхане одержал Александр Абраменко. Таких лыж, ежегодно выпускают всего 200 пар, стоят они 230-240 евро. Они надежные и прочные, разработаны на 100 процентов украинскими конструкторами. Их используют в основном спортсмены с постсоветского пространства.

Когда-то в советское время здесь изготавливали и лыжи для армии. Со временем эта практика ушла в небытие. И только в прошлом году здесь на заводе разработали специальную модель лыж для украинской армии. За годы независимости это была первая поставка для украинских военных.

Здесь, на Fisher, изготавливают и лимитированные серии лыж. Разрабатывают даже именные модели. В свое время в лыжи с этого завод «обули» Виктора Ющенко, Александра Лукашенко, Евгения Червоненко, Михаила Саакашвили, Каху Каладзе и других.

В целом 99 процентов продукции мукачевского завода идет на экспорт. Прежде всего из-за цены, не все могут себе позволить купить лыжи за 30 тысяч гривен. Кроме того за последние годы в Украине упал интерес к этому виду спорта и отдыха.

На фабрике с гордостью отмечают – на их лыжах катаются олимпийские чемпионы. В общем лыжи «Fisher» стали триумфаторами на олимпиаде в Корее. В неофициальном рейтинге брендов, засветившихся на олимпиаде, «Fisher» занял первое место. Он принес олимпийцам всего мира 89 медалей: 35 золотых.33 серебряные и 21 бронзовую. Всего более 55 процентов количества в лыжных видах.

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