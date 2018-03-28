Ким Чен Ын в Пекине встретился с президентом Китая

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын совершил визит в Пекин и встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, что стало его первой зарубежной поездкой со времени начала правления в 2011 году.

Об этом, ссылаясь на правительстве Китая, сообщает «Радио свобода».

Официальное информационное агентство Китая «Синьхуа» сообщило, что Ким Чен Ын заявил о своей приверженности «денуклеризації на Корейском полуострове».

Как заявил Белый дом, китайское руководство проинформировало во вторник Вашингтон о визите северокорейского лидера. Президенту Трампу также передали личное послание председателя КНР Си Цзиньпина. Официальный Вашингтон заявил, что рассматривает поездку Ким Чен Ына в Китай, «как еще одно свидетельство того, что наша кампания максимального давления создает соответствующую атмосферу для диалога с Северной Кореей».

Аналитики утверждают, что визит главы КНДР стал доказательством его стремления выйти из изоляции и отменить обременительные международные санкции, введенные из-за испытания ядерных бомб и межконтинентальных баллистических ракет. Обозреватели не исключают, что Ким Чен Ын, вероятно, захотел проконсультироваться с крупнейшим союзником перед запланированными встречами с президентами США и Южной Кореи – за несколько недель до американо-северокорейского саммита.

Китай – крупнейший торговый партнер Северной Кореи, однако у Пхеньяна в последние годы были прохладные отношения с Пекином.

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