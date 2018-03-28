Киев в выходные ждет масштабное отключение воды

В пятницу и субботу в некоторых районах Киева частично ограничат водоснабжение.

Об этом предупредили в «АК «Киевводоканал», информирует пресс-центр Киевской городской государственной администрации.

Так с 10:00 30 марта до 7:00 31 марта 2018 года водоснабжение частично ограничат из-за отключения насосной водопроводной станции «Крутогорный» для замены аварийной запорной арматуры.

Во время отключения снизится надежность водоснабжения (снижение давления в водопроводных сетях до значений пожарного минимума – 1,0-2,0 атм.) в Голосеевском, Святошинском и Соломенском районе столицы.

В жилом массиве «Нивки» ожидается ограничение водоснабжения на верхних этажах многоэтажной застройки.

Сам «Киевводоканал» отмечает, что это наиболее масштабное отключение потребителей от централизованного водоснабжения в истории города Киева. Коммунальщики анонсировали спецбрифинг на 29 марта.

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