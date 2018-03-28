Ключевой помощник для Супрун: правительство назначило руководителя Национальной службы здоровья

28 марта 2018 года, накануне старта национальной кампании «Врач для каждой семьи» правительство назначило председателем Национальной службы здравоохранения Украины Олега Петренко.

Об этом сообщает «Правительственный портал».

«Я очень рада, что наша команда пополнилась таким сильным игроком как Олег Петренко. Врач по образованию, он имеет богатый управленческий опыт в частном секторе. В разное время приложил много усилий для разработки той реформы, которую мы сейчас внедряем», – отметила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

На заседании правительства Олег Петренко рассказал о первых шагах НСЗУ. В течение трех дней председатель НСЗУ официально зарегистрирует новый орган центральной исполнительной власти.

«Мы будем работать, чтобы уже с июля заведения, которые в апреле начнут подписывать декларации с пациентами и хотят показать лучший сервис и лучшее качество медицинских услуг, были вознаграждены лучшим финансированием. Поэтому в ближайшие месяцы у меня и в НСЗУ, создание которой теперь можно начать, есть много задач. Когда я шел на эту должность, осозновал, что работы предстоит невероятно много», – рассказал председатель НСЗУ Олег Петренко.

Супрун также напомнила, что следующий шаг в реформировании модели финансирования системы здравоохранения – заключение договоров между медицинскими учреждениями и Национальной службой здоровья. Уже с июля, первые заведения первичной помощи получат справедливую оплату медицинских услуг – по принципу «деньги идут за пациентом».

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