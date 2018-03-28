Кличко приказал проверить пожарную безопасность киосков и остановок возле станций метро

В Киеве проверят все торговые помещения и объекты вблизи станций метро и остановок общественного транспорта на соблюдение норм пожарной безопасности.

Соответствующее поручение дал городской голова столицы Виталий Кличко управлению по чрезвычайным ситуациям Киевской городской государственной администрации (КГГА), – сообщает пресс-служба администрации.

«Проверки должны быть осуществлены незамедлительно и придирчиво. Случай с возгоранием магазина возле станции метро «Левобережная» – это чрезвычайная ситуация, которую, к счастью, удалось быстро локализовать, и обошлось без серьезных последствий и пострадавших», – отметил Кличко.

Также он выразил благодарность киевским спасателям за оперативное реагирование и быструю ликвидацию пожара.

«Мы должны предотвратить подобные возможные случаи. Киевляне не должны подвергаться опасности», – подчеркнул городской голова.

Он отметил, что о результатах проверок городская власть проинформирует общественность и запретит работу объектов, которые нарушают нормы пожарной безопасности. Напомним, в среду, 28 марта, возле станции метро «Левобережная» произошел пожар в одном из киосков, которые располагаются при входе в вестибюль станции. На время ликвидации пожара входы и выходы станции были перекрыты.

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