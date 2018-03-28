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среда, 28 марта, 2018, 0:51 Мир
К земле стремительно приближается огромный астероид

Размеры этого космического тела, потенциально опасного для нашей планеты, просто шокируют – астероид под кодовым названием 2018FB имеет площадь с большой стадион (для сравнения, Челябинский метеорит был всего около 20 метров в поперечнике).

Такой гигант, столкнувшись с Землей, может привести к настоящему Апокалипсису, – передает Сегодня.

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Пролетит он вблизи нашей планеты 30 марта, ученые утверждают, что, не смотря на свой огромный размер и реальную опасность, этот космический «обломок» не причинит нашему «голубому шарику» никаких бед. Сами земляне могут наблюдать пролет астероида лишь в телескопы.

Однако даже такое далекое «соседство», говорят специалисты, может иметь негативное влияние на самочувствие землян, поэтому в последние дни марта лучше не перегружать себя работой и не строить на эти дни грандиозных планов.

К слову заметим, что один из сценариев конца света для Земли видится как раз в столкновении с подобным астероидом. Правда, по прогнозам астрономов, это может произойти лишь через сто с лишним лет. В то время, наверное, земляне уже научатся бороться с этой опасностью.

Успокаивает и то, что Земля даже в наше время уже дважды (Тунгусский и Челябинский метеориты) подвергалась серьезной опасности со стороны космических тел, но какие-то высшие силы (инопланетяне или люди из будущего, параллельного мира) спасали планету, уничтожая астероиды еще в ее атмосфере. Так что у нас есть маленькая, но реальная надежда, что космическая катастрофа минует Землю.

 
космосастероид
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2018-03-28 02:42 :25