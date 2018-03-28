Хуг в оккупированном Луганске призвал объявить «Пасхальное перемирие»

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Хуг призывает все стороны на Донбассе воплотить договоренности относительно возобновления обязательств в отношении соблюдения режима перемирия на Донбассе, и в частности, накануне Пасхальных праздников.

Об этом он сообщил на брифинге в оккупированном Луганске, передает УНИАН.

Он напомнил, что Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе объявила о возобновлении обязательств придерживаться режима прекращения огня с 30 марта.

«И вместо того, чтобы приближаться ближе друг к другу, проводить обучение и ротацию, применять тяжелое вооружение, стороны могли бы теперь воспользоваться относительным затишьем для воплощения соглашений в полном объеме», – подчеркнул Хуг.

«Это возможность для того, чтобы гражданская логика начала преобладать, и чтобы военная логика исчезла», – подчеркнул он. Также Хуг отметил, что уже завершаются четвертая зима, когда продолжается конфликт на Донбассе. «Гражданское население с обеих сторон линии разграничения стремится, чтобы конфликт прекратился с началом весны. Они хотят вернуться к нормальной жизни, они хотят ухаживать за своими садами, сажать овощи, ухаживать за своими цветами», – заявил Хуг.

«И это зависит от нас и также вас, чтобы призвать стороны разрешить гражданскому населению иметь покой, защиту и безопасность, и позволить им жить нормальной жизнью, которое они имели четыре года назад», – сказал первый заместитель главы наблюдательной миссии ОБСЕ.

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