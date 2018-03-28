Гуцуляк: АТО и ООС до указа президента будут существовать параллельно

Антитеррористическая операция будет продолжаться параллельно с операцией Объединенных сил до указа президента Украины о ее окончании.

Об этом заявил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк после брифинга в среду, отвечая на вопрос относительно употребления термина АТО, сообщает «Украинская правда».

«Сейчас АТО будет идти параллельно с предстоящей операцией Объединенных сил. Решение об окончании антитеррористической операции появится сразу же после подписания президентом Петром Порошенко соответствующего указа. Пока такого указа нет», – пояснил полковник.

«Сейчас идет формирование сил, назначен командующий Объединенных сил – генерал-лейтенант Сергей Наев – поэтому продолжается формирование этих отрядов», – добавил Гуцуляк.

Напомним, что Служба безопасности Украины заявила, что Антитеррористическая операция будет продолжаться до восстановления государственных границ Украины.

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