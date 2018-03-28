Голодовка заключенного украинца Балуха: Адвоката не пускают из-за «больших очередей в СИЗО»

Осужденный в аннексированном Россией Крыму украинский активист Владимир Балух после объявления голодовки только пьет воду и чай.

Об этом сообщила проекту Радио Свобода Крым.Реалии руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

«Адвокат пытался несколько раз посетить Балуха, но из-за больших очередей в СИЗО ему так и не удалось этого сделать. Пока что нам известно, что он употребляет только жидкости: вода, чай. Никаких твердых продуктов он не ест», – сообщила Скрипник.

По ее словам, Балух мог остаться в СИЗО без вещей первой необходимости.

«После того, как 12 марта Балуха повезли на суд в Раздольное и избрали ему меру пресечения – его сразу отвезли в одиночную камеру, не дав собрать личные вещи, предметы гигиены. Мы сейчас не знаем, есть ли у него необходимые вещи», – добавила правозащитник.

Балух объявил голодовку 19 марта в знак протеста против приговора. Состояние здоровья украинского активиста вызывает тревогу у его близких.

Как указывают правозащитники, Балух находится без связи в одиночной камере под круглосуточным наблюдением, такие специальные условия содержания для тех, кто объявил голодовку.

Адвокат Балуха Ольга Динзе рассказывала, что сможет увидеть подзащитного и узнать о состоянии его здоровья только 2 апреля.

14 марта подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма изменил приговор украинскому активисту Балуху. Судья Тимур Слезко исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов. В связи с этим приговор сократили на два месяца – до 3 лет 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

В январе 2018 года подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил Балуха к трем годам и семи месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4,6 тысячи гривен).

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Раздольненский районный суд 1 декабря изменил меру пресечения украинскому активисту на домашний арест в течение двух месяцев.

Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – флаг Украины во дворе своего дома.

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