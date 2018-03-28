Голландские специалисты научат закарпатцев предоставлять услуги людям с особыми потребностями

Сегодня на Закарпатье состоялась встреча с представителями Фонда «Софт Тулип» (Нидерланды). Эрик Дункок – директор фонда, Эрик Гункам – профессор психиатрии и Пол где Бот – член правления организации посетили область с недельным рабочим визитом, чтобы оценить сотрудничество с закарпатцами и наметить дальнейшие направления работы.

Голландская общественная организация «Софт Тулип» объединяет семь институтов, которые оказывают услуги людям с инвалидностью, в частности детям, людям с психическими заболеваниями и пожилого возраста. Фонд объединяет около 8 тысяч работников, которые оказывают услуги клиентам. Их цель – повысить качество жизни и услуг для людей с особыми потребностями. В Украине организация работает уже более десяти лет – поддерживает реформирование предоставления услуг в заведениях для детей-инвалидов, пожилых людей и для людей с психическими проблемами разного возраста.

«Важным аспектом работы в Украине сейчас будет укрепление потенциала родителей, развитие услуг раннего вмешательства, комплексной помощи семье с ребенком с нарушениями здоровья и развития. «Софт Тулип» поддерживает примеры передовой практики неправительственных организаций в Ужгороде, Харькове, Львове и Одессе, на базе которых внедряется услуга раннего вмешательства», – сообщил директор фонда Эрик Дункок.

На Закарпатье работа организации ведется еще в нескольких направлениях. В частности, проводится обучение персонала психоневрологического интерната в с. Турья Реметы, медико-социального реабилитационного центра «Дорога жизни» и Областного центра комплексной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов.

В рамках визита на Закарпатье, представители Фонда «Софт Тулип» в этот день также провели заседание за круглым столом со специалистами интернатных учреждений области, во время которого обсудили направления дальнейшей работы, информируют в пресс-службе Закарпатской ОГА.

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