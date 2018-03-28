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среда, 28 марта, 2018, 13:36 События
Главный свидетель в деле Сущенко пришел в суд

В Московском городском суде, где проходят предварительные слушания по делу незаконно арестованного в Москве Романа Сущенко, начинается допрос главного свидетеля обвинения.

Об этом написал адвокат журналиста Марк Фейгин в Twitter.

«На суде Сущенко начинается допрос главного свидетеля обвинения», – написал он.

 

Как ранее сообщал Фейгин, на предварительных слушаниях по делу Сущенко обвинением было заявлено только два свидетеля.

«Прежде всего, хочу подчеркнуть, что мой подзащитный не признает вину «в полном объеме», т. е. Сущенко полностью отрицает обвинения. Теперь о том, как складываются судебные заседания. Корректно, уважительно, без жесткого давления, которое мне приходилось встречать в других делах. Также заявлены только 2 свидетеля (один – основной свидетель обвинения, один – родственник Романа), а не 4. Мы не стали с этим спорить. Исходя из всего этого, могу предположить, что суд пройдет быстро – в течение апреля», – цитирует адвоката «Укринформ».
РоссияМарк Фейгинсуд политзаключенныеРоман Сущенко
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2018-03-28 15:41 :24