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среда, 28 марта, 2018, 0:26 Общество
Глава «Сбербанка» России «влетел» в базу данных сайта «Миротворец»

Глава «Сбербанка» Герман Греф попал в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец» за посещение оккупированного Россией Крыма.

Информация доступна на сайте, – сообщает realist.online.

Греф внесен в базу данных за «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения» в Крым, «участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины», «участие в попытках легализации аннексии» Крыма и «отрицание военной агрессии России против Украины».

Сайт «Миротворец» известный публикациями, в которых обнародуют данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называют «предателями родины».

Ранее советский и российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации Константин Райкин попал в базу сайта «Миротворец».
Герман ГрефСбербанк РФ
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2018-03-29 01:15 :56