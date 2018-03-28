Генпродюсер телеканала ZIK просит Авакова и Луценко отреагировать на угрозы уничтожить канал

Генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко обратилась к министру внутренних дел Украины и генеральному прокурору Украины с просьбой отреагировать на ситуацию, которая сложилась вокруг телеканала, а в частности, на препятствование работе журналистов и угрозы жизни.

Об этом генпродюсер заявила в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK.

Лидер «Братства» Дмитрий Корчинский в эфире заявил о том, что в том случае, если телеканал ZIK приобретет Медведчук, СМИ не должно существовать.

«В случае, если телеканал приобретет Медведчук, а мы понимаем, что это Москва, то, несомненно, он не должен существовать... Мы видим, что на ZIK, к сожалению, за последнее время увеличилось количество «ватных» материалов, «ватных» спикеров, и это настораживает, и мы понимаем, что наша информация верна, что он готовится под продажу Медведчуку», – заявил лидер «Братства» Дмитрий Корчинский.

Генеральный продюсер телеканала ZIK Наташа Влащенко уточнила у гостя в студии, что означают его слова про «окончательное уничтожение»: «Вы будете сжигать телеканал? Вы будете расстреливать журналистов? Вы будете еще какие-то акции совершать?».

Дмитрий Корчинский заявил, что в «Братстве» исключительно творческие люди, которые занимаются искусством, и они не способны никого уничтожать. Однако он выразил уверенность, что на призыв «братьев» соберутся активисты для того, чтобы прекратить существование телеканала.

«Я сейчас официально прошу господина Авакова и господина Луценко обратить внимание на эту ситуацию. Здесь две статьи: препятствование работе журналистов, ст. 171 Кодекса, и угрозы жизни, в. 345, я не знаю, что такое «окончательное уничтожение телеканала», а ГПУ и господин Аваков пусть попробуют узнать, что это такое», – отметила генпродюсер телеканала.

Наташа Влащенко также подчеркнула, что сегодня было обнародовано заявление владельца телеканала о том, что даже речи нет о переговорах с Медведчуком.

Напомним, сегодня утром «Братство» Дмитрия Корчинского взяло в осаду один из входов в Октябрьский дворец, где находится телеканал ZIK. Сам лидер организации грозит уничтожением телеканала ZIK. Такие действия «Братства» Корчинский объясняет тем, что канал якобы хотят продать Виктору Медведчуку.

Руководство ZIK называет такие заявления абсурдными и считает пикет под телеканалом давлением на независимые СМИ. Менеджмент телеканала ZIK заявляет, что владелец не намерен продавать ZIK любому. Телеканал ZIK подтверждает свою позицию объективного вещателя.

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