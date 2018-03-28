Это не шутка: 1 апреля на Землю может упасть космическая станция

На днях 8-тонная китайская космическая станция Тяньгун-1 может раскинуться над нашим небом.

Поднялась в небо станция в 2011 году. Уже в 2016 она перестала отвечать на команды с Земли. Больше года назад Тяньгун-1 признали искусственным неконтролируемым метеоритом. Вероятно, космическая станция упадет на Землю 1 апреля, пишет The Guardian.

Но учитывая скорость, с которой летит станция, упасть на Землю она может днем раньше или позже.

Хотя большая часть космического аппарата сгорит, пока будет падать через атмосферу, все же есть вероятность, что до поверхности Земли долетят обломки. Но переживать не стоит. Шансы пострадать от падения станции на Землю равны нулю, так как около 70% Земли покрыты водой. Тяньгун-1 – 50-и по размерам космический корабль, который упал на Землю. Однако обломки одного из них не причинили вреда людям.

Наибольшей неконтролируемой станцией была SkyLab. Она весила 77-тонн и распалась над Западной Австралией. Однако никто не пострадал.

Спрогнозировать место падения невозможно. Как отмечает декан факультета права Университета Западного Сиднея, за любые убытки, вызванные падением станции, ответственность будет нести Китай. До того, как Земля потеряла связь со станцией, она отрабатывала технологии сближения и стыковки космических аппаратов. Еще в 2012 и 2013 году ее посещали астронавты.

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