Двум прикарпатским актерам Порошенко присвоил почетные звания

Президент Украины Петр Порошенко отметил государственными наградами украинских артистов и деятелей театрального искусства.

В частности, двум прикарпатским актерам Петр Порошенко присвоил почетные звания. Об этом сегодня, 28 марта, IA ZIK сообщили в пресс-службе Ивано-Франковской ОГА.

За весомый личный вклад в развитие национальной культуры и театрального искусства, значительные творческие достижения, высокое профессиональное мастерство и по случаю международного Дня театра звание «Заслуженный артист Украины» удостоился артист драмы Ивано-Франковского академического областного украинского музыкально-драматического театра имени Ивана Франко Роман Луцкий.

Звание «Заслуженный работник культуры Украины» присвоено заведующему трупы Ивано-Франковского академического областного украинского музыкально-драматического театра имени Ивана Франко Андрей Фелику.

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