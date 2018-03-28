live
Aнонси
Критики влади – це вороги держави? Дивіться сьогодні, 28.03.18 'Гра з вогнем' о 21 30
Критики влади – це вороги держави? Дивіться сьогодні, 28.03.18 'Гра з вогнем' о 21 30
28 марта, среда
Костянтин Дорошенко, арт-критик, публіцист у програмі «Перші Другі» 28.03.2018, о 22:30
Костянтин Дорошенко, арт-критик, публіцист у програмі «Перші Другі» 28.03.2018, о 22:30
28 марта, среда
Анонс програми Добрий ZIK
Анонс програми Добрий ZIK
29 марта, четверг
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
среда, 28 марта, 2018, 19:27 Регионы
Двум прикарпатским актерам Порошенко присвоил почетные звания

Президент Украины Петр Порошенко отметил государственными наградами украинских артистов и деятелей театрального искусства.

В частности, двум прикарпатским актерам Петр Порошенко присвоил почетные звания. Об этом сегодня, 28 марта, IA ZIK сообщили в пресс-службе Ивано-Франковской ОГА.

За весомый личный вклад в развитие национальной культуры и театрального искусства, значительные творческие достижения, высокое профессиональное мастерство и по случаю международного Дня театра звание «Заслуженный артист Украины» удостоился артист драмы Ивано-Франковского академического областного украинского музыкально-драматического театра имени Ивана Франко Роман Луцкий.

Звание «Заслуженный работник культуры Украины» присвоено заведующему трупы Ивано-Франковского академического областного украинского музыкально-драматического театра имени Ивана Франко Андрей Фелику.
государственные награды
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
2018-03-28 20:50 :37