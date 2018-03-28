Чернышев о блокаде ZIK: Среди «Братства» были замечены люди Кивы

Присутствие на блокаде телеканала людей из окружения Кивы, который точно является сторонником Авакова, все объясняет.

Об этом заявил руководитель пресс-службы «Национального корпуса» Роман Чернышев в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK.

Напомним, сегодня утром «Братство» Дмитрия Корчинского взяло в осаду один из входов в Октябрьский дворец, где находится телеканал ZIK.

«Люди, которые лично знают Илью Киву, подтвердили, что среди активистов «Братства», которые принимают участие в блокаде телеканала ZIK, были замечены люди из охраны Ильи Кивы», – заявил Роман Чернышев.

Следовательно, замечает представитель Нацдружин, это опровергает упреки относительно «Национального корпуса» с руководством МВД.

«Теперь, после нападок со стороны ботов «Народного фронта» относительно деятельности Нацдружин, присутствие окружения Кивы, который точно является человеком Авакова, опровергает такое обвинение», – подчеркнул Чернышев.

На что Дмитрий Корчинский отреагировал заявлением о том, что когда зашел на телеканал ZIK, то увидел 10 человек Медведчука. Однако на просьбу генпродюсера телеканала Наташи Влащенко не смог назвать ни одной фамилии.

«Я прекрасно знаю Илью Киву, но никогда не видел его с охраной. А поскольку никакой охраны у него нет, то, соответственно, здесь не может быть людей из его охраны.

Я бы хотел всю славу относительно протеста под телеканалом забрать себе, поэтому зачем мне делиться с Кивой?», – прокомментировал Дмитрий Корчинский.

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