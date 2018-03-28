Человек в инвалидной коляске впервые поднялся в лагерь Эвереста

Австралиец, который когда-то получил перелом позвоночника, стал первым человеком, который достиг базового лагеря Эвереста (5300 м) в инвалидном кресле почти без всякой помощи.

Об этом сообщает Platforma.

В 17 лет Скотт Дулан попал в аварию на мотоцикле, и с тех пор страдает от паралича нижней части тела. К восхождению он готовился восемь месяцев.

Каждый день Скотт устраивал себе кардиотренировки и раскачивал верхнюю часть тела, дважды в неделю занимался на скалодроме и некоторое время прожил в Голубых горах для акклиматизации. Однако, по его словам, все оказалось на сто процентов сложнее, чем он ожидал.

14 марта мужчина начал подъем к базовому лагерю альпинистов, расположенному на высоте 5,3 тыс. м. Дулан потратил на него чуть больше, чем здоровые спортсмены – десять дней. Он передвигался на инвалидной коляске, а там, где не мог проехать, шел на руках при поддержке компаньона. Во время восхождения Скотт сменил пять пар перчаток.

«Было сложно дышать, потому что я шел на руках. Я помню, что однажды посмотрел вверх и разглядел толпу в двадцать человек. Как только я добрался до них, все они начали меня так подбадривать, что это было чертовски унизительно», – вспомнил Скотт свое появление в лагере.

На седьмой день одно из колес его инвалидной коляски сломалось. Команда привязала веревку к сломанной стороне инвалидной коляске, чтобы она не перевернулась. Но в результате сложнейший переход все же повлиял на здоровье Скотта.

В воскресенье, 25 марта, его на вертолете перевезли в госпиталь Катманду, где диагностировали маршевый перелом копчика. Но, по прогнозам врачей, Скотт быстро восстановится.

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