Богатых россиян могут лишить британских виз

В Британии объявили о пересмотре государственной программы, по которой инвесторам, в частности россиянам, выделяли британские визы.
Об этом заявила премьер-министр Британии Тереза Мэй, ссылаясь на Times, передает «Громадське».
Член парламента Иветт Купер призвал в рамках проверки уделить особое внимание именно российским инвесторам.
В рамках этой программы в период между 2008 и 2015 годами в Британию приехали более 700 состоятельных россиян. Приезжая в Британию в рамках программы, инвестор должен быть готов вложить в экономику страны определенную сумму: в 2014 году это был миллион фунтов, затем сумму увеличили до двух миллионов.
«По словам Мэй, министерство внутренних дел проверит, были ли льготы, предоставленные в рамках программы использованы по назначению», – пишет газета.