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среда, 28 марта, 2018, 14:32 Мир
Богатых россиян могут лишить британских виз

В Британии объявили о пересмотре государственной программы, по которой инвесторам, в частности россиянам, выделяли британские визы.

Об этом заявила премьер-министр Британии Тереза Мэй, ссылаясь на Times, передает «Громадське».

Член парламента Иветт Купер призвал в рамках проверки уделить особое внимание именно российским инвесторам.

В рамках этой программы в период между 2008 и 2015 годами в Британию приехали более 700 состоятельных россиян. Приезжая в Британию в рамках программы, инвестор должен быть готов вложить в экономику страны определенную сумму: в 2014 году это был миллион фунтов, затем сумму увеличили до двух миллионов.

«По словам Мэй, министерство внутренних дел проверит, были ли льготы, предоставленные в рамках программы использованы по назначению», – пишет газета.
РоссияВеликобританиядипломатические отношениядипбойкот России
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2018-03-28 15:41 :02