Блокировка телеканала ZIK: Как все начиналось

Молодчики, которые называются представителями братства Корчинского взяли в осаду один из входов в Октябрьский дворец. Они разбили палатки, развернули колючую проволоку и притащили шины. Лидер организации угрожал уничтожением телеканала, потому что, мол имеет информацию о его продаже. Руководство ZIK называет такие заявления абсурдными и подчеркивает, что собственник не имеет намерений продавать компанию любому.

Об этом говорится в информационной программе «Первые о главном.Вечер» на телеканале ZIK.

Почти в полдень перед офисом телеканала ZIK собрались активисты. У входа развернули колючую проволоку, разбросали покрышки, поставили палатки и вывесили плакаты. Мужчины называются участниками патриотического группировки «Неизвестный патриот» и «Братство» Дмитрия Корчинского. Говорят, что пришли сюда, потому что считают – канал продают.

«На днях телеканал будет покупать Медведчук. Если это произойдет, то мы заблокируем СМИ», – комментирует участник организации «Братство» Алексей Сердюк.

Более радикален в заявлениях сам Дмитрий Корчинский. В фейсбуке заявляет: готов уничтожить канал.

«Сейчас активисты «Братства» начали круглосуточное пикетирование ZIK с целью продемонстрировать готовность уничтожить этот канал в случае окончательного приобретения его Москвой», – пишет Дмитрий Корчинский в социальной сети.

Угрозы и пикет активисты оправдывают только им известной информацией о продаже. Руководство канала уверяет – все это выдумки. Никаких переговоров о продаже вещателя не было и не будет.

«Мы сегодня сконстатувалися с владельцем. Он совершенно категорически сказал, что нет не только планов продавать канал, а даже никаких переговоров по этому поводу с господином Медведчуком не было», – отмечает генеральный продюсер телеканала ZIK Наташа Влащенко.

Чтобы понять истинные причины пикета, ZIK пригласил главу «Братства» в прямой эфир. Дмитрий Корчинский признался: доказательств того, что телеканал должны продать не имеет, впрочем угрозы уничтожить СМИ считает вполне приемлемыми.

Тем временем у канала «братчики» уже обустроились: улеглись на лестнице, достали спальные мешки. Но вот сколько будет стоять осада – организаторы не говорят. Какие доводы заставят их поверить, что продажи СМИ не будет – тоже не сообщают. Вместе с тем, здание Октябрьского дворца и редакцию телеканала от вчера продолжают охранять представители Нацдружин и обещают не дать никому силой атаковать ZIK.

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