Александр Мангул избран главой НАПК

Председателем Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции стал Александр Мангул.

За его кандидатуру проголосовали все четверо членов НАЗК, передает «Радио свобода».

Заместителем Мангула стал Станислав Патюк.

Во время заседания Наталья Корчак подписала заявление о сложении полномочий председателя НАПК без прекращения полномочий члена агентства.

Накануне Наталья Корчак, срок пребывания которого на посту председателя НАПК истекает 28 марта, заявила, что не будет переизбираться на пост главы агентства.

Мангул назначен членом НАПК от января 2018 года.

Согласно законодательству, среди функций Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции является контроль и проверка деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, хранение и обнародование таких деклараций, проведение мониторинга образа жизни этих людей.

Глава НАПК избирается сроком на два года из числа членов агентства.

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