Ахметов и Фирташ в суде будут решать, кто из них вернет Укртелеком государству, – DW

30 марта суд на Кипре рассмотрит апелляцию холдинга СКМ, принадлежащего Ринату Ахметову, на решение о замораживании активов, на котором адвокаты олигарха будут пытаться доказать, что настоящим покупателем «Укртелеком» была фирма Дмитрия Фирташа.

Об этом говорится в расследовании Deutsche Welle.

Компания Ахметова подала в кипрский суд апелляцию на решение о всемирном замораживании активов олигарха, связано с неполной оплатой покупки компании «Укртелеком».

По информации издания, адвокаты Ахметова попытаются убедить суд в том, что на самом деле за приватизацией «Укртелекома» стоял именно Фирташ.

«Если адвокатам Ахметова удастся доказать, что во время перепродажи «Укртелекома» за подставными лицами и фирмами был именно Фирташ, то суд может признать продажу 2013 года недействительным и владельцем «Укртелеком» вдруг станет газовый олигарх или его партнеры», – говорится в расследовании.

По информации издания, адвокаты СКМ пытаются доказать, что при перепродажи «Укртелекома» олигарха обманули, скрыв истинных выгодоприобретателей соглашения. Более того, СКМ пытается вернуть «Укртелеком» экс-руководителю «Родовид-Банка» Денису Горбуненко, который стал номинальным владельцем компании за считанные недели до ее продажи.

Главным аргументом станет то, что Горбуненко нарушил обязательства перед государством инвестировать в компанию 450 миллионов долларов в течение 5 лет.

«Интересно, что в суде первой инстанции эти аргументы не имели успеха: адвокатам Горбуненко удалось убедить судей в Лондоне в том, что инвестиционные обязательства перед государством были декларативными заявлениями о намерениях и не имели юридической силы», – отмечает издание.

Сложности делу добавляет то, что соглашения о приватизации и дальнейшая перепродажа «Укртелекома» проходили при посредничестве многочисленных оффшорных компаний, которые сами неоднократно меняли своих владельцев и названия.

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