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вторник, 27 марта, 2018, 0:46 Мир
Завтра Twitter будет блокировать рекламу криптовалют

Социальная сеть Twitter начнет блокировать рекламу криптовалют, начиная с 27 марта.

Об этом компания сообщила в комментарии агентству Reuters.

Запрет будет охватывать рекламу ICO (первичного размещения монет), обмен криптовалют и криптокошельков, заявили в Twitter.

Facebook запретил рекламу криптовалют в январе. Google намерена принять такие же меры в июне.

Криптовалюта – это цифровая (виртуальная) валюта. Сейчас криптовалюта, в частности самая распространенная, биткойн, не имеет определенного правового статуса в Украине. В 2014 году в Украине была обнародована позиция Нацбанка, в котором говорилось о том, что биткойн не рекомендуется для использования, ведь это высокорисковый финансовый инструмент.
Twitterкриптовалюта
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2018-03-27 02:34 :33