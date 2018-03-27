Изменений в порядке пересечения границы нет, – Госпогранслужба

Условия и порядок пересечения границы не менялись. Право граждан на выезд за пределы государства и возвращение, а также порядок оформления документов для зарубежных поездок, случаи временного ограничения права граждан на выезд из Украины и порядок решения споров в этой сфере регулирует Закон Украины «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины».

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

«Планируя выехать за пределы Украины и пересекать границу на отдых или по другим делам, каждому гражданину необходимо заблаговременно побеспокоиться о необходимых для этого документы. Ведь только в прошлом году сотрудники Госпогранслужбы обнаружили у граждан Украины более 3,7 тысяч недействительных документов. Кроме того, довольно часто распространяется недостоверная информация про условия и порядок пересечения границы. Одна из них была распространена недавно», – отмечают пограничники.

Так, согласно ЗУ «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины», пересечение гражданами Украины государственной границы осуществляется в пунктах пропуска через государственную границу и пунктах контроля по одному из таких документов: паспорт гражданина Украины для выезда за границу, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверение личности моряка и удостоверение члена экипажа. Дети могут пересекать границу по проездному документу ребенка и в случае, если они вписаны в загранпаспорт одного из родителей, и в его сопровождении. В то же время еще с 2015 года Государственная миграционная служба Украины прекратила изготовление проездных документов детей, а также отменила внесение детей в заграничные паспорта родителей. Однако, указанные документы действительны до окончания срока их действия, а далее необходимо оформить паспорт гражданина для выезда за границу.

В предусмотренных международными договорами Украины случаях вместо указанных документов для пересечения государственной границы могут использоваться другие документы.

Согласно Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 27.01.95 № 57, выезд из Украины граждан, не достигших 16-летнего возраста, в сопровождении одного из родителей осуществляется по нотариально заверенному согласию второго из родителей с указанием в ней государства следования и соответствующего временного промежутка пребывания в этом государстве. Выезжать из Украины в сопровождении лиц, которые уполномочены обоими родителями, можно по нотариально заверенному согласию обоих родителей. Кроме ряда определений, когда не нужно предоставлять нотариально удостоверенного согласия второго из родителей, в начале года был определен новый пункт, что согласие не требуется при предъявлении справки, выданной органом государственной исполнительной службы, о наличии задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за шесть месяцев. Отдельно прописано выезд из Украины детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

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