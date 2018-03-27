Из Восточной Гуты вывезли около 7 тыс. людей

Самый большой конвой с эвакуированными повстанцами оставил сирийскую Восточную Гуту. Около ста автобусов вывезли из анклава более 6700 повстанцев и гражданских.

Об сообщило сирийское государственное ініформаційне агентство SANA, передает DW.

Это крупнейший на сегодня конвой, оставил удерживаемый ранее мятежниками район близ Дамаска.

24 марта из Восточной Гуты эвакуировали около тысячи человек, а 25 марта – более пяти тысяч. Этих людей перевозят до региона Идлиб на севере Сирии.

23 марта было достигнуто соглашение между представителями исламистской группировки «Файлак ар-Рахман» и сирийской армией. Вследствие отступления повстанцев 24 марта сирийская армия и ее союзники получили полный контроль над городом Хараста.

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