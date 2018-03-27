live
Aнонси
Ірина Федишин. у програмі DROZDOV 27 березня 2018
Ірина Федишин. у програмі DROZDOV 27 березня 2018
27 марта, вторник
Костянтин Дорошенко, арт-критик, публіцист у програмі «Перші Другі» 28.03.2018, о 22:30
Костянтин Дорошенко, арт-критик, публіцист у програмі «Перші Другі» 28.03.2018, о 22:30
28 марта, среда
Ігор Смешко, колишній голова Служби безпеки України у програмі
Ігор Смешко, колишній голова Служби безпеки України у програмі "ДокаZ" 29.03.18, о 20.00
29 марта, четверг
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
вторник, 27 марта, 2018, 12:28 Мир
Из Восточной Гуты вывезли около 7 тыс. людей

Самый большой конвой с эвакуированными повстанцами оставил сирийскую Восточную Гуту. Около ста автобусов вывезли из анклава более 6700 повстанцев и гражданских.

Об сообщило сирийское государственное ініформаційне агентство SANA, передает DW.

Это крупнейший на сегодня конвой, оставил удерживаемый ранее мятежниками район близ Дамаска.

24 марта из Восточной Гуты эвакуировали около тысячи человек, а 25 марта – более пяти тысяч. Этих людей перевозят до региона Идлиб на севере Сирии.

23 марта было достигнуто соглашение между представителями исламистской группировки «Файлак ар-Рахман» и сирийской армией. Вследствие отступления повстанцев 24 марта сирийская армия и ее союзники получили полный контроль над городом Хараста.
СирияВосточная Гута
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
2018-03-27 12:44 :46